الارشيف / الرياضة

ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن الليجا بتعادل سلبي أمام سوسيداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن الليجا بتعادل سلبي أمام سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعثر فريق ريال مدريد في أول مُبارياته في الدوري الإسباني الذي يحمل لقبه، بعدما تعادل مع مُضيفه ريال سوسيداد سلبيا في المُباراة التي أستضافها ملعب أنويتا.

 

وشهدت المُباراة مُشاركة أوديجارد النجم النرويجي للريال للمرة الاولى مع ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد عودته من الإعارة من سوسيداد، كما شهدت المُشاركة الأولى الرسمية لدافيد سيلفا نجم سوسيداد السابق الذي يعود للدوري الإسباني بعد 10 سنوات من الغياب.

Advertisements

 

ولم تشهد المُباراة فرصاً خطيرة من جانب الفريقين سوى فرصتين من سوسيداد تصدى لهما كورتوا، وبعض التسديدات من بنزيما وتوني كروس وكارفخال من جانب الريال.

 

ويحل ريال مدريد في المُباراة المُقبلة ضد ريال بيتيس على أرضه  يوم السبت المقبل، فيما يحل ريال سوسيداد ضيفاً على إلتشيه في نفس اليوم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن الليجا بتعادل سلبي أمام سوسيداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا