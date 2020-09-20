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أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب تعادل فريقه السلبي في مباراة اليوم أمام مضيفه ريال سوسيداد في مستهل رحلة الفريق الملكي للدفاع عن لقب الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"حن دائمًا نريد الحصول على المباراة، ولكننا خسرنا نقطتين اليوم".

وأضاف :"نحن سعداء بالمستوى، ولقد قدمنا أداءً جيّدًا في الدفاع، وكذلك في الهجوم، لكننا أضعنا الهدف".

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وأوضح :"أوديجارد لا يشعر بأي انزعاج في ركبته، هي المباراة الأولى، وعليه أن ينطلق خطوة بخطوة".

وأشار :"نحن افتقدنا للثلث الأخير، وسنعمل على تطوير ذلك طيلة الموسم".

وزاد :""لقد قمنا بأداء جيد دفاعيًّا، والآن سنعمل على العمل الهجومي".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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