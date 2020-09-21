محمد صلاح ثانيا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

انتهت مباريات اليوم الثاني للجولة الثانية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت 4 مباريات. وقاد سون هيونج مين فريقه توتنهام للفوز على ساوثهامبتون 5-2 بتسجيله سوبر هاتريك بمفرده، كما سجل ساديو ماني هدفين لليفربول في شباك تشيلسي اليوم. وخسر نادي نيوكاسل أمام برايتون، فيما فاز ليستر سيتي على بيرنلي 4-2. ونعرض تباعا جدول ترتيب هدافي البريميرليج بعد مباريات اليوم 1- دومينيك كالفيرت لوين 4 أهداف سون هيونج مين : 4 أهداف 2- محمد صلاح .. 3 أهداف 3- ويلفريد زاها .. 3 أهداف Advertisements 4- جيمي فاردي .. 2 5- أليكسندر لاكازيت .. 2 6- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 7- باتريك بامفورد .. 2 8- ماتيوس كليخ .. 2 9- هيلدر كوستا .. 2 10- نيل موباي .. 2

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