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محمد إبراهيم يوقع لـ الأهلي لمدة 4 سنوات.. فيديو

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أكد الإعلامي محمد فاروق٬ اقتراب محمد إبراهيم٬ لاعب فريق مصر المقاصة٬ من الانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "لم يمانع مسئولو مصر المقاصة في منح اللاعب للأهلي مقابل 18 مليون جنيه بنظام التقسيط، إلى جانب انتقال لاعب من المارد الأحمر إلى صفوف الفريق الفيومي".
وأضاف:  "محمد إبراهيم وقع للأهلي على تعاقد يمتد لمدة أربعة مواسم، على أن يحصل اللاعب على 7 ملايين جنيه في الموسمين الأول والثاني ثم 8 ملايين في الموسم الثالث ومثلها في الرابع".

وتألق محمد إبراهيم فى صفوف مصر المقاصة منذ بداية الموسم بعدما قام نادي الزمالك بالاستغناء عنه .

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي مصر يوم الاربعاء القادم علي استاد الكلية الحربية .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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