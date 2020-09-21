صدمة لجماهير الزمالك .. تعثر المفاوضات مع "فيريرا".. و"كارينيو" أبرز المرشحين .. فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تعثر المفاوضات مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لتولي المهمة الفنية للقلعة البيضاء خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "فيريرا لم يرد على مسئولي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إلى جانب المغالاة المادية وعدم تواصله مع مساعديه".
وأضأف: "الأورجوياني كارينيو أصبح أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، إلى جانب الأرجنتيني كالديرون".
وأعلنت قناة الزمالك منذ قليل ، أن المستشار مرتضي منصور رئيس النادي سيعلن عن مدرب الفريق الجديد وسيكون عالميا .
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