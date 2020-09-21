تحدث فوستينو ماكانديلا، وكيل اللاعب مالانجو، مهاجم فريق نادي الرجاء المغربي، عن حقيقة تلقى اللاعب عروضا رسمية من النادي الأهلي أو الأندية المصرية.
وقال ماكانديلا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "اللاعب لم يتلق أية عروض رسمية حتى الآن سواء من النادي الأهلي أو من أي ناد مصرى آخر.
وأوضح: "لا يوجد عروض رسمية ولكن هناك مفاوضات شفوية من قبل النادي الأهلي عن طريق بعض الأشخاص".
وقال ماكانديلا : "هناك بعض الوكلاء طلبوا مني إرسال تفويض من أجل تسويق اللاعب في مصر ولكنني رفضت نهائيًا".
وتابع: "مالانجو في الوقت الراهن يمتلك عروضا أوروبية ونتعامل فقط مع العروض الرسمية".
وأوضح: بالنسبة لمفاضلة اللاعب بين الأهلي والزمالك فهي مقارنة ومفاضلة صعبة للغاية".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وكيل مالانجو: الأهلي تحدث شفهيا لضم اللاعب.. ولم يرسل عرضا رسميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.