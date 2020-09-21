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رامي ربيعة: اللاعبون الجدد اكتسبوا شخصية الأهلي سريعا ونواجه الوداد بروح الفانلة الحمراء

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قال رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تركيز لاعبي الفريق من بداية الموسم كان على التتويج بالدوري المصري.
وقال رامي ربيعة، في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، "اللاعبون الجدد اكتسبوا شخصية النادي الأهلي سريعا".
وتابع "سنخوض مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا بروح الفانلة الحمراء؛ من أجل التتويج بالبطولة وإسعاد جماهير النادي الأهلي".

وأتم  "لن أنسي هدفي في مرمي الوداد عام 2016".

وكان النادي الأهلي توج ببطولة الدوري المصري للمرة الـ 42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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