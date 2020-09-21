الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد مقابل 47 مليون جنيه

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادى الزمالك رفضوا عرضًا من نادي فنربخشة التركي للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق، مقابل 2.5 مليون يورو، إضافةً إلي 5% من إعادة بيعه مستقبلًا، ما يعادل 47 مليون جنيه.
وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أثناء تقديمه برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي الزمالك رفض احتراف مهاجم الفريق؛ بسبب الارتباط بمواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة التي يسعى الزمالك للتتويج بها بعد غياب أكثر من 18 عاما.
وتابع "الزمالك لو فكر في بيع اللاعب سيكون عقب انتهاء بطولة أفريقيا، وبعرض مالي يتناسب مع مصطفي محمد الذي يعد أبرز مهاجمي الكرة المصرية في الوقت الحالي".
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