نفي رضا عبدالعال٬ المدير الفني لفريق طنطا٬ ما تردد عن وجود سحر فى غرفة خلع ملابس فريقه خلال مباراة الأمس أمام نادي مصر. وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "الكسل وراء عدم ذهابي لغرفة خلع الملابس بين شوطي مباراة نادي مصر وليس السحر مثلما تردد فى الإعلام". وأضاف: "سألعب بطريقة مختلفة امام نادي الزمالك فى المباراة المقبلة٬ وقدمنا مباراة مميزة أمام نادي مصر". وفي أول مباراة لـ رضا عبدالعال مع نادي طنطا فشل فى الفوز علي نادي مصر وتعادل معه سلبيا .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رضا عبدالعال: الكسل سبب عدم دخولي غرفة الملابس بين شوطي مباراة طنطا ومصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.