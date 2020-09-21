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الأهلي يتلقى عرضا تركيا للتعاقد مع رامي ربيعة

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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية التركية، من أجل التعاقد مع رامي ربيعه مدافع فريق الكرة الاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسؤولو النادي الأهلي سيقومون بتحويل العرض إلي الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وأتم أنه من المقرر أن يقوم فايلر ولجنة التخطيط بالبت فيه سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو رفض احترافه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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