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تطورات هامة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات هامة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

أكد الإعلامي محمد فاروق٬ اقتراب محمد إبراهيم٬ لاعب فريق مصر المقاصة٬ من الانتقال إلي صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "لم يمانع مسئولو مصر المقاصة في منح اللاعب للأهلي مقابل 18 مليون جنيه بنظام التقسيط، إلى جانب انتقال لاعب من المارد الأحمر إلى صفوف الفريق الفيومي".

واضاف:  "محمد إبراهيم وقع للأهلي على تعاقد يمتد لمدة أربعة مواسم، على أن يحصل اللاعب على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول والثاني ثم 8 ملايين في الموسم الثالث ومثلهم في الرابع".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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