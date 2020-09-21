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تعليق كورتوا بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق كورتوا بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عقب تعادل فريقه السلبي في مباراة اليوم أمام ريال سوسيداد في بداية رحلة الفريق الملكي للدفاع عن لقب الدوري الإسباني "الليجا".

وقال كورتوا عقب نهاية المباراة :"افتقدنا لتسجيل الأهداف ولكن بالطبع الهدف سيأتي، ريال سوسييداد فريق جيد أيضًا".

وأضاف شكلنا خطرًا على ريال سوسييداد ونحن مسرورون من جانب التنظيم على أرض الملعب، لكننا افتقدنا لتسجيل الهدف واللمسة الأخيرة".

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وتابع :"لم نتلقى العديد من الفرص، ربما فرصتين فقط. أظن أننا قدمنا صورة جيدة لكننا افتقدنا لـ اللمسة الأخيرة وبالتأكيد هم لم يخلقوا العديد من الفرص، لكن يجب ألا ننسى أن ريال سوسييداد تدرب لفترة أطول منا، إنها مباراتنا الثانية في الموسم ولكننا نلعب بوتيرة عالية جدًا".

وزاد :" قدمنا شوطًا أول جيدًا ولكن في الشوط الثاني، ربما افتقدنا الوصول إلى المرمى وخلق المزيد من الخطورة ولكن في آخر 25 دقيقة، بالتأكيد حاولنا أن نصل أكثر".

وأكمل :"أعتقد أن الفريق يعرف كيف يسجل الأهداف بشكل جيد جدًا وهذا ما رأيناه في المباراة الودية ضد خيتافي، لا شك في أن الأهداف ستأتي".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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