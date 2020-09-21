نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لحسم التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق. وتحدث وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، عن أخر تطورات ملف مفاوضات النادي الأهلي مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي. وقال وليد هويدي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "الأهلي دخل معنا في مفاوضات لضم محمد إبراهيم بالفعل ولكن بشكل شفوي للتوصل إلى صيغة مالية وحل يرضي الجميع". وأكد: "بيراميدز لم يظهر في الصورة للحصول على خدمات محمد إبراهيم وتحدث بشكل شفوي ولم تطور مفاوضاته مع المقاصة بعكس النادي الأهلي الذي دخل بقوة في الصفقة".

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