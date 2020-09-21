فيرمينو يحتفل بفوز ليفربول على تشيلسي ويوجه رساله لأصدقائه

احتفل روبرتو فيرمينو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه بعدين على فريق تشيلسي في اطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ونشر فيرمينو صور له من داخل الملعب اثناء إحتفاله بهدف ساديو ماني وعلق قائلا "دعونا نستمر يا شباب". فاز فريق ليفربول علي مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 6 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز العاشر

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