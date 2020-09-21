أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب كبير.
وقال حسين الشحات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "دوت الخليج"، "رمضان صبحي لاعب كبير لكني لا أستطيع التحدث عن أي زميل لي".
وأضاف حسين الشحات، "لا أستطيع الحكم على موقف رمضان صبحي وانضمامه إلى بيراميدز".
وتابع حسين الشحات، "رفضت هجوم الجماهير على شيكابالا؛ لأني لا أقبل هذا الأمر على نفسي أو على أحد أفراد أسرتي".
واستطرد حسين الشحات، "لا يوجد داعٍ لتوجيه السباب للاعبين، ولا يوجد لاعب يحب أن يوجه له السباب بأهله".
وأتم حسين الشحات، حديثه "من حق الجماهير أن تهاجم اللاعب نفسه لكن لا تسبه بأهله".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسين الشحات: لا أستطيع الحكم على موقف رمضان صبحي.. ورفضت الهجوم على شيكابالا ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.