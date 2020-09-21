أخبار الرياضة| مرشح سابق لتدريب الأهلى يدخل دائرة اهتمامات الزمالك وتغريم الشناوي 8 ملايين جنيه

نشر موقع "دوت الخليج" على مدارالساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن المدرب الأوروجوياني خوسيه دانييل كارينيو، الذي كان مرشحًا من قبل للعمل في الأهلي، دخل ضمن قائمة المرشحين لتولى القيادة الفنية بنادي الزمالك.

قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن التظلمات ألزمت أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز برد 8 ملايين جنيه لصالح نادي الزمالك.

فاز فريق ليستر سيتي على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية من البريميرليج.

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علق حمادة صدقي لاعب الأهلي السابق على تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي .

انتهت أحداث مباراة فريقي المقاولون العرب والاتحاد السكندري بالتعادل لهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كشف رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، عن سر تراجع مستوى الزمالك، وسبب هزيمة الفريق الأبيض أمام أسوان.

احتفل الجهاز الفني والإداري والطبي لنادي بيراميدز بتخطي الهداف الغاني جون أنطوي مائة هدف في الكرة المصرية خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها.