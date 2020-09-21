تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يعتلي الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام هوتسبير صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي بعد جولتين من عمر المسابقة برصيد 4 أهداف، متساويا مع دومينيك كالفيرت ليون لاعب إيفرتون صاحب نفس الرصيد. وسجل "سون" 4 أهداف (سوبر هاتريك) في شباك ساوثهامبتون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز السبيرز 5 -2، ليتصدر المهاجم الكوري ترتيب الهدافين متساويا مع كالفيرت لاعب ايفرتون. ويتقاسم محمد صلاح نجم ليفربول المركز الثالث في ترتيب الهدافين مع ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس وسجل كل منهما 3 أهداف. وإليكم ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات الأحد:- - هيونج مين سون (توتنهام) 4 أهداف - كالفيرت ليوين (ايفرتون) 4 أهداف - ويلفريد زاها (كريستال بالاس) 3 أهداف Advertisements - محمد صلاح (ليفربول) 3 أهداف - هيلدر كوستا (ليدز يونايتد) هدفين - ساديو ماني (ليفربول) هدفين - جيمي فاردي (ليستر سيتي) هدفين - لاكازيت (آرسنال) هدفين - الكسندر ميتروفيتش (فولهام) هدفين - داني إنجز (ساوثهامبتون) هدفين

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