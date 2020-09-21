نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الاثنين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام. وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة للمباراة كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: مارتينيز. خط الدفاع: مات كاش، تارجيت، كونسا، مينجز. خط الوسط: دوجلاس لويز، ماجين، نكامبا. خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.

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