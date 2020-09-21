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يوفنتوس يهز شباك سامبدوريا بثلاثية

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دوت الخليج -
يوفنتوس يهز شباك سامبدوريا بثلاثية
استهل يوفنتوس حملة دفاعه عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز 3 - صفر على ضيفه سامبدوريا يوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة.

وحصد يوفنتوس، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم العاشر على التوالي، أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد.

وافتتح السويدي ديان كولوسيفسكي التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 13، محرزا أول أهداف الفريق في الموسم الجديد، قبل أن يضيف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وتكفل النجم البرتغالي الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو، بإحراز الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 88.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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