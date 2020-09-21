عقود احتراف للثلاثي الصاعد في الإسماعيلي

وتم توقيع العقود بعد تألق الثلاثى بشكل لافت للنظر وإشادة مدربى القطاع بقدراتهم الفنية ، بجانب قدراتهم الشخصية القادرة على اللعب والدفاع عن قميص النادى الإسماعيلى ، رغم حجم الضغوط الجماهيرية التى يتمتع بها النادى فى كل ربوع الجمهورية والوطن العربى. شهد جلسة التوقيع المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الناشئين،والاستاذ محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ومحمد اليمانى مدرب حراس المرمى لفريق إسماعيلى B.
ويسعى مسئولو الإسماعيلى لاستعادة ميزة النادى والمتمثلة فى تشكيل القوام الأساسى للفريق من أبناء النادى المميزين وهو يسهم فى اعادة الدراويش منافسا وحاصدا للالقاب وتحقيقه لمكانته المعروفة بين الكبار.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تجديد تعاقد عددا من الناشئين الواعدين فى مقدمتهم عصام مرزوق وإبراهيم حسن ومحمود عبد الله وحازم مرسى ومحمد نصر ومحمد عبد السميع و عبد الله محمد عبد الله وغيرهم.
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