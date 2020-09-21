نادر شوقي: فشل مفاوضات انتقال أحمد ريان إلى الدوري التركي

تحدث نادر شوقي، وكيل اللاعب أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الجونة، عن موقف اللاعب من العرض التركي.
وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "أحمد ياسر ريان لن ينتقل إلى الدوري التركي بسبب ظروف انتهاء الدوري المصري".
وتابع: "فترات القيد في الدوري التركي سيتم غلقها قبل انتهاء الموسم الجاري من الدوري المصري وهو ما يغلق ملف انتقال المهاجم الدولي إلى الدوري التركي".
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