نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمونيكي يوجه نصيحة خاصة لمحمد إبراهيم.. ويكشف عن طموحه إذا درب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص إيمانويل أمونيكي نجم نادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة السابق على توجيه نصيحة خاصة إلى محمد إبراهيم نجم الأبيض.

وقال أمونيكي خلال حواره ببرنامج الماتش: "شعرت بالإحباط من طريقة مغادرتي للمقاصة، لكني أحترم رئيس الفريق ويسعدني أنهم يقدمون مستوى جيد حاليا".

وأكمل: "عندما جئت كان محمد إبراهيم لا يشارك، قلت له أنت لاعب جيد ونصحته أن يعمل على نفسه بشكل أكبر، والآن أراه يقدم مستوى جيد ويحاول الأهلي أن يتعاقد معه".

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وأضاف: "بالنسبة لي رحيلي لم يغير شئ في كمدرب، سأواصل دفع نفسي للأمام وأشكرهم لكنهم لم يمنحوني الفرصة".

وتابع: "إذا توافرت لي فرصة تدريب الزمالك ستكون ميزة كبيرة لأنني قريب من اللاعبين وأعرف الفريق وأعتقد أننا سأضيف شيئا".

واختتم: "الزمالك لديه فريق قوي ولاعبين جيدين، هناك عوامل أخرى يجب أن يتم إدارتها مثل تحرك خط الوسط والهجوم وكيفية التعامل مع التحرك بدون كرة واقناع اللاعبين بإفكارك كمدرب".