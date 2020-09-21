نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي مع منافسه ولفرهامبتون اليوم الاثنين 21 سبتمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وفريق ولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
ونجح فريق ولفرهامبتون في تحقيق الفوز على حساب شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين خلال الجولة الأولى.
ولم يشارك مانشستر سيتي في الجولة الأولى بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزي تأجيل مباراته أمام أستون فيلا، بسبب فترة الراحة التي حصل عليها السيتي لإنهائه دوري أبطال أوروبا متأخرا في الموسم الماضي.
ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي :-
حراسة المرمى: ايدرسون.
خط الدفاع: والكر - ناثان أكي - جارسيا - كانسيلو.
خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - فودين - رحيم سترلينج - رياض محرز.
خط الهجوم: جابريل جيسوس.
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