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موعد مباراة برشلونة الأولى في بطولة الدوري الإسباني الممتاز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة الأولى في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي فياريال يوم الأحد المقبل 27 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة برشلونة وفياريال يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

ولم يشارك نادي برشلونة في أول جولتين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بسبب مشاركته من وقت قريب في بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس جوان جامبر.

وفاز برشلونة بلقب كأس جوان جامبر للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه منذ يومين على حساب نادي إلتشية بعدما حقق الفوز عليه في المباراة النهائية بهدف نظيف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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