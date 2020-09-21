الارشيف / الرياضة

أمونيكي يكشف موقفه من رحيل كارتيرون عن الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمونيكي يكشف موقفه من رحيل كارتيرون عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إيمانويل أمونيكي نجم نادي الزمالك ومدير قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة السابق عن موقفه بشأن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض منذ عدة أيام.

وأستنكر أمونيكي مافعله كارتيرون مؤخرا ورحيله المفاجىء عن الأبيض وبالتحديد في هذا الوقت الصعب.

وقال إيمانويل في تصريحاته لبرنامج الماتش: "رحيل كارتيرون قراره الشخصي وهو الوحيد الذي يعلم أبعاده، ماحدث ليس إحترافي، كان لابد أن يتعامل بشكل أفضل، الأمر ليس فقط دفع شرط جزائي".

Advertisements

وتابع حديثه: "كان يجب على كارتيرون أن ينتظر بعد الإنتهاء من البطولة الإفريقية ويقرر بعد ذلك الرحيل عن الزمالك".

وواصل: "مواجهة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا ستكون مختلفة، المنافس فريق قوي وأكبر دليل أنه وصل لنصف نهائي البطولة".

واختتم: "جمهور الزمالك يستحق أن يشعر بالسعادة وذلك بتحقيق لقب البطولة، أتمنى أن يحدث ذلك حقا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمونيكي يكشف موقفه من رحيل كارتيرون عن الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا