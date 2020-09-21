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مرتضي منصور يكشف تفاصيل عرض فنربخشة التركي لضم مصطفى محمد

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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بوجود عرض من جانب نادي فنربخشة التركي، خلال الفترة الحالية.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك إنه لا يوجد لديه أي مشكلة مع تركيا ولكن مع حكامها، ولو وصل عرض مناسب سيتم الموافقة عليه بعد نهاية الموسم".

وتابع ” لن نوافق على العرض إلا بعد نهاية الموسم، من أجل استقرار الفريق.

وواصل هناك عرضان لمصطفى محمد من تركيا وليس عرضا واحدا من ناديين كبار بـ 5 ملايين  يورو و3 ملايين يورو.

وأضاف: حاليًا النادي مازال يدرس العرض المقدم، وسيتم حسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة، كما أننا سنتجمع باللاعب قريبًا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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