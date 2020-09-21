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تركي ال الشيخ يعلق على تأهل الهلال السعودي لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا

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احتفل تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية بصعود فريق الهلال السعودي  للدور ثمن النهائي  من بطولة دوري ابطال اسيا. 
وعلق تركي ال الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏مبروك عبور الهلال". 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال،  مع نظيره شاهر خودرو الإيراني، بتيجة (0-0)، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل رسميا للدور ثمن النهائي، فيما ارتفع رصيد شاهر خودرو الإيراني إلى نقطة واحدة في المركز الأخير.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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