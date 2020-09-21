تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نظيره شاهر خودرو الإيراني، بتيجة (0-0)، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل رسميا للدور ثمن النهائي، فيما ارتفع رصيد شاهر خودرو الإيراني إلى نقطة واحدة في المركز الأخير.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تركي ال الشيخ يعلق على تأهل الهلال السعودي لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.