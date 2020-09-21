المقاصة: الأهلي فاوضنا لضم محمد إبراهيم.. وبيراميدز خارج الصورة



تحدث وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، عن أخر تطورات ملف مفاوضات النادي الأهلي مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي. وقال وليد هويدي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "الأهلي دخل معنا في مفاوضات لضم محمد إبراهيم بالفعل ولكن بشكل شفوي للتوصل إلى صيغة مالية وحل يرضي الجميع".

وأكد: "بيراميدز لم يظهر في الصورة للحصول على خدمات محمد إبراهيم وتحدث بشكل شفوي ولم تطور مفاوضاته مع المقاصة بعكس النادي الأهلي الذي دخل بقوة في الصفقة".

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