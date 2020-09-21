21 لاعبا فى قائمة سموحه لمواجهة المصرى



وضمت قائمة اللاعبين كل من:

الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، محمود عزت، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، إيدى إيمومو، ناصر ماهر، محمد الترهونى، إسلام جمال، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى، صلاح محسن، أحمد مكى.

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