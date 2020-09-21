ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة الثانية

اشتعل الصراع مبكرا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نتائج مباريات السبت والاحد في الجولة الأولى لموسم 2020-2021. وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات أمس كالاتي: 1- دومينيك كالفيرت لوين - هيونج مين سون يتصدران ترتيب الهدافين برصيد 4 هدف 2- محمد صلاح .. 3 أهداف 3- ويلفريد زاها .. 3 أهداف 4- جيمي فاردي .. 2 هدف 5- أليكسندر لاكازيت .. 2 هدف Advertisements 6- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 هدف 7- باتريك بامفورد .. 2 هدف 8- ماتيوس كليخ .. 2 هدف 9- هيلدر كوستا .. 2 هدف 10- نيل موباي .. 2 هدف 11- ساديو ماني .. 2 هدف 12- داني إينجز .. 2 هدف

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