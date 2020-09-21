نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين 21/9/2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأحد 20 سبتمبر أخر أربع مباريات من منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتعتبر أهم مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري هي مباراة إنبي والإسماعيلي ومباراة سموحة والمصري البورسعيدي. ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة بل وحسم البطولة لصالحه منذ أيام قليلة بشكل رسمي. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم: 1- الأهلي 73 نقطة. 2- الزمالك 55 نقطة. 3- بيراميدز 48 نقطة. 4- المقاولون العرب 48 نقطة. 5- المقاصة 37 نقطة. 6- الاتحاد السكندري 36 نقطة. 7- سموحة 36 نقطة Advertisements 8- إنبي35 نقطة. 9- أسوان 34 نقطة. 10- الإسماعيلي 31 نقطة. 11- طلائع الجيش 30 نقطة. 12- الإنتاج الحربي 30 نقطة. 13- المصري 29 نقطة. 14- حرس الحدود 29 نقطة 15- الجونة 28 نقطة. 16- وادي دجلة 27 نقطة. 17- نادي مصر 20 نقطة. 18- نادي طنطا 18 نقطة.

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