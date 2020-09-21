نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يترقب اجتماع لحسم المستبعدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يترقب عقد اجتماع مهم من أجل حسم ملف المستبعدين الذي كان من المفترض عقده عقب مباراة مصر المقاصة إلا أنه تم تأجيله لشعور محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بإرهاق شديد جعله يغيب عن حضور لقاء أمس ليتم تأجيل الاجتماع إلى ما بعد مباراة الأهلي مع نادي مصر إلى الأربعاء المقبل.

وسيحضر الاجتماع كلا من محمود الخطيب وأمير توفيق مسئول التعاقدات ورينيه فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير كرة القدم في النادي بالإضافة إلى الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وسيشهد الاجتماع نقاشًا حول مصير المستبعدين الذين طالب فايلر في اجتماعهم الأول برحيلهم، وهم: صالح جمعة وجيرالدو وسعد سمير وجونيور أجايي وأزارو ومروان محسن وأحمد الشيخ.

وأكدت التقارير أن الملف الأقرب للحسم بالنسبة للأسماء المطروحة هو ملف الأنجولي جيرالدو الذي يرى الأهلي بيعه نهائيًا وليس إعارته وأن صالح جمعة لم يستغل الفرصة التي منحها له فايلر بالإضافة إلى عدم التزامه أما بقية الأسماء فمازالت قيد الدراسة ما بين البيع أو الإعارة.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه مع حسم الدوري فإن فايلر يفكر في منح فرص لعدد من الأسماء التي لم تشارك كثيرًا من أجل إعادة تقييمها ومنح رأيه النهائي بشأن استمرارها أو رحيلها، وكان فايلر قد حدد مطالبه لإدارة النادي بشأن رحيل عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة سواء بالإعارة أو البيع النهائي خلال اجتماعهم الأول قبل أيام.

وأوضحت التقارير الصحفية أن فايلر طلب التعاقد مع عدد من الصفقات في عدد من المراكز التي يرى احتياج الفريق لها مثل مراكز صانع اللعب واثنين مدافعين ومهاجم.

وتسعى إدارة الأهلي لإقناع رينيه فايلر بمنح فرصة أخرى للمغربي وليد أزارو الذي تتمسك لجنة كرة القدم بتواجده مع الفريق خاصة أنه كان أحد الهدافين الذين نجحوا مع الفريق قبل قدوم فايلر.