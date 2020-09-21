نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يخشى مفاجآت بولونيا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق ميلان نظيره بولونيا في الساعة التاسعة إلا ربع اليوم الإثنين، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الكروى الجديد.

يطمع ميلان في استعادة أمجاده بـ"الكالتشيو"، بعد تألق لاعبيه في المباريات الاستعدادية للموسم الجديد، ومباراة شامروك روفرز بالجولة التأهيلية للدوري الأوروبي.

ويتسلح ميلان في مواجهة بولونيا بالنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، الذي سجل الهدف الأول في مواجهة شامروك بمباراة الجولة التأهيلية للدوري الأوروبي، التي انتهت بفوز "الروسونيري" 2-0.

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ويطمح ستيفانو بيولي في تحقيق طفرة خلال الموسم الجديد، وقيادة ميلان للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي من جديد، والعودة لمنافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن تمت مكافأته بتعيينه مدرباً أساسياً للفريق، بالإضافة إلى الاستقرار الفني الذى ظهر بقوة على أداء اللاعبين في المباريات الأخيرة، وتحسن مستوى بعض العناصر، بالإضافة لمحاولات التحسين عبر ضم ساندرو تونالي في الوسط، وبراهيم دياز على سبيل الإعارة.

وكان براهيم دياز المنضم حديثاً لصفوف ميلان، أكد في وقت سابق أن "الروسونيري" يجب أن يطمح للفوز بلقب "الكالتشيو"، وليس البحث فقط عن مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ميلان أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز 6، الأمر الذى جعله يخوض التصفيات التمهيدية لمسابقة الدوري الأوروبي.