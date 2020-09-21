نيلسون سيميدو لاعب برشلونة يقترب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أن نادي وولفرهامبتون حسم صفقة تعاقده مع أحد لاعبي فريق برشلونة في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وحسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن وولفرهامبتون توصل إلى اتفاق نهائي مع برشلونة بشأن الحصول على خدمات اللاعب نيلسون سيميدو هذا الصيف.
وارتبط الظهير البرتغالي بخطوة الرحيل عن النادي الكتالوني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن وولفرهامبتون سينتهي اليوم الاثنين إجراءات تعاقده رسميًا مع سيميدو، من برشلونة.
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