نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة في طريقه إلى وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن قيمة صفقة رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة الإسباني والذي اقترب من الانضمام لوولفرهامبتون الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رحيل سيميدو مسألة وقت فقط حيث أن قيمة الصفقة ستتراوح ما بين 35 و38 مليون يورو، منوهة أن أزمة كورونا أجبرت برشلونة، على خفض سعر اللاعب، الذي كان مقدرًا بنحو 50 مليون يورو.

واتفق سيميدو على الشروط الشخصية مع وولفرهامبتون، وسيوقع على عقد لمدة 5 سنوات، وسيجري الفحوصات الطبية، الأسبوع المقبل.