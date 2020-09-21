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بتروجت يواجه الترسانة بدوري القسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يواجه الترسانة بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت،   نظيرة، فريق الترسانة، في الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء، علي ملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت، بالجولة الثامنة عشر، من مسابقة،دوري القسم الثاني .


ويملك بتروجت، في رصيدة 29 نقطة، بالمركز الثالث، ،بينما يحتل الترسانة المركز الحادي عشر برصيد15نقطة.

ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم 8 إنتصارات، 5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبيه 18 هدف، وعليه 9 أهداف.

وخاض الترسانة، سبعة عشر مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم 3 إنتصارات، و6 تعادلات، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبيه، 11 هدف، وعليه 21 هدف، ويحتل المركز قبل الأخير، برصيد 15 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

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5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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