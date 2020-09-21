الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة جديدة قوية، لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الأهلي، أنهى مفاوضاته مع بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي.
كما أوضحت التقارير أن الأهلي، أنهى اتفاقه أيضا مع إدارة ناديه المغربي، تمهيدًا لضمه بداية من الموسم الجديد.
يشار إلى أن إدارة النادي الأهلي، بصدد الإعلان الرسمي عن الصفقة، بعد حسم المفاوضات بين إدارة القلعة الحمراء مع اللاعب وناديه حول المقابل المادي وقيمة العقد، خلال الأيام القليلة المقبلة.
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