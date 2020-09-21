نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني، إقاة 6 مواجهات ساخنة ومرتقبة، في الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء، بالجولة الثامنة عشر، للموسم الحالي.

وتوقفت المسابقة منذ إنتشار فيروس كورونا، قبل قرار وزير الشباب والرياضة، بعودة المباريات بجميع الأقسام.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة الـ 18

1- سيراميكا مع كوكاكولا

على استاد السويس الجديد، يلتقي فريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان مع فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبد الله، في مواجهة قوية للفريقين.

سيراميكا متصدر المجموعة يدخل اللقاء وفي رصيده 32 نقطة، بينما كوكاكولا في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، حيث يسعى كلا الفريقين للحصول على النقاط الثلاث.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريقان بالدور الأول.

2- الداخلية مع منتخب السويس

على استاد السكة الحديد، يستضيف فريق الداخلية وصيف المجموعة، برصيد 31 نقطة فريق منتخب السويس صاحب المركز الرابع بقيادة أشرف خضر برصيد 25 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول، التعادل السلبى بين الفريقين.

3- بتروجت مع الترسانة

على استاد بتروسبورت، يلعب فريق بتروجت صاحب المركز الثالث، برصيد 29 نقطة مع فريق الترسانة صاحب المركز قبل الأخير بقيادة شاكر عبد الفتاح، برصيد 15 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة المباراة الأولى.

4- النصر مع المريخ

يواجه فريق النصر صاحب المركز الخامس، برصيد 25 نقطة، نظيره، فريق المريخ التاسع، برصيد 18 نقطة، ويبحث النصر بقيادة سيد عيد، عن الفوز للتواجد بين أندية المقدمة، كما يسعى الفريق البورسعيدي، بقيادة أحمد العجوز، لخطف الثلاث نقاط للإبتعاد عن منطقة الهبوط.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهم نتيجة الدور الأول.

5- الزرقا مع القناة

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على ملعب نادي رأس البر، في دمياط، يلتقي فريق الزرقا متذيل المجموعة، بقيادة محمد حسن، برصيد 9 نقاط مع فريق القناة صاحب المركز السابع بقيادة تامر مصطفى برصيد 22 نقطة، وحقق القناة فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف نظيفة في الدور الأول.

6- جمهورية شبين مع النجوم

على ملعب جمهورية شبين يلتقي فريق الجمهورية، السادس، بقيادة سمير كمونة برصيد 22 نقطة، مع فريق النجوم الثامن بقيادة البرازيلي سانتوس برصيد 21 نقطة، ويسعى كلاهما للفوز للتواجد في منطقة الأمان، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريقان بالدور الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط