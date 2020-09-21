نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقترب النجم الجزائري يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي من الانتقال إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة أنه ما زال يتواجد في الجزائر.
كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن إدارة الأهلي السعودي النجم الجزائري رفضها التام، عودته إلى الفريق الأول لكرة القدم مما يقربه من الدوري المصري.
وأشارت الصحيفة، إلى أن رفض الإدارة الأهلاوية عودة البلايلي إلى الفريق، يأتي بسبب مماطلة اللاعب، في الوصول إلى المملكة، واستكمال مباريات دوري المحترفين 2019-2020.
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