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أزارو وأجاي مطلوبين في أحد الأندية المصرية

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كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري.
وقال فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "حسام حسن تلقى عرضا أوروبيا، ولكن لا أريد ذكر البلد، وهو من أحد ثلاثة دوريات (بلجيكا وسويسرا وفرنسا)".

وتابع : "حسام حسن تلقى عرضًا أوروبيًا بقيمة 50 مليون جنيه، وهو يستحق أكثر من ذلك؛ فهو أفضل مهاجم كرة في الدوري".

وأوضح "حسام حسن في الموسم الجاري لعب في الناحية اليسرى وهو غير مركزه، وبعد العودة لمركزه استعاد مستواه الكبير والمعروف".

كما كشف رئيس نادى سموحة، عن حقيقة رغبته في استعارة لاعبين جدد وخاصة الأجانب بداية الموسم الكروي المقبل، قائلًا: "الأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين ونتمنى أن نستعير أي لاعب في الموسم الجديد"، وتابع: "نرغب في استعارة أحد الثنائي جونيور أجايي ووليد أزارو، ولكن هم يتقاضوا رواتب عالية".
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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