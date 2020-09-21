مفاوضات بانون مستمرة.. شوبير يصدم جمهور الأهلي بشأن يوسف بلايلي

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مفاوضات الأهلى لضم الجزائري يوسف بلايلى نجم أهلى جدة السعودى أصبحت بعيدة فى الوقت الحالى .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "مفاوضات الأهلي مع الجزائري يوسف بلايلي تظل حتى هذه اللحظة بعيدة، وهناك استياء من جانب جهاز الكرة من التصريحات المستمرة لحفيظ بلايلي وكيل ووالد اللاعب".

وتابع "مفاوضات الأهلي مع المغربي بدر بانون لازالت مستمرة، والقلعة الحمراء لم تخرج لنفي ذلك".