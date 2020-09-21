الارشيف / الرياضة

بيراميدز في مواجهة حرس الحدود وطلائع الجيش أمام دجلة في ختام الجولة الـ28 بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تختتم منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى بمواجهة قوية تجمع بين بيراميدز وحرس الحدود، فى تمام الثامنة مساء على ملعب استاد الدفاع الجوى.
ويدخل بيراميدز اللقاء وهو فى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات، أما حرس الحدود فيحتل المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات.
ويواجه طلائع الجيش نظيره وادى دجلة في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى  ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيراميدز في مواجهة حرس الحدود وطلائع الجيش أمام دجلة في ختام الجولة الـ28 بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا