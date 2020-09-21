الارشيف / الرياضة

السيتي يعلن إصابة نجم فريقه إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي عن إصابة لاعبه إلكاي جوندوجان بفيروس المستجد «كوفيد-19» اليوم الإثنين.

ونشر النادي بيانًا رسميًا يؤكد فيه إصابة الدولي الألماني بالفيروس المستجد، مشيرًا إلى أنه دخل فترة الحجر المنزلي بداية من اليوم.

وجاء نص بيان السيتي على النحو التالي: " يمكن لمانشستر سيتي تأكيد إصابة إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا «كوفيد-19»".
وأضاف: "اللاعب يخضع الآن إلى فترة 10 أيام من الحجر المنزلي، وفقا لبروتوكول رابطة الدوري الإنجليزي حكومة المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي.
وأتم بيان السيتيزين: "الجميع في النادي يتمنى لجوندوجان الشفاء العاجل".
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السيتي يعلن إصابة نجم فريقه إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا