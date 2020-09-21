مواجهة مصيرية بين النصر السعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا اليوم

يشهد اليوم الإثنين مباراة حامية الوطيس بين النصر السعودي والسد القطري على تسيّد المجموعة الرابعة، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.
ويدافع النصر السعودي عن صدارة المجموعة الرابعة أمام السد القطري الاثنين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.
وضمن النصر وصيف نسخة 1995 تأهله الى الدور الثاني باحرازه عشر نقاط من أربع مباريات، في ظل تالق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، فيما يملك السد 8 نقاط، سباهان أصفهان الإيراني 3 نقاط وأخيرًا العين الإماراتي نقطة واحدة.
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