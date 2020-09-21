الصفقات الجديدة " صناعة هولندية " .. عنوان بات يفرض نفسه بقوة على ملف التعاقدات الجديدة داخل نادي برشلونة الإسباني في الساعات القليلة الماضية من جانب رونالد كومان المدير الفني سعيا وراء دعم صفوفه في الميركاتو الصيفي قبل بدء رحلته في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.
وكتبت الساعات الأخيرة طلب المدرب الهولندي من إدارته الإسراع في حسم صفقة من " أياكس أمستردام " ناديه القديم بطلها الأميركي سيرجينو دست الظهير الأيمن الذي بات مطلوبا لتعويض رحيل سيميدو عن الفريق ، وهي صفقة عرض البارسا لحسمها مقابل 12 مليون و500 ألف يورو .
في نفس الوقت طلب المدير الفني حسم صفقة ثانية بطلها دي ليخت مدافع يوفينتوس الإيطالي وأحد نجوم المنتخب الهولندي لترميم دفاعه في ظل تقدم سن بيكيه ، وهي صفقة لايزال اليوفي يتحفظ عليها ويطلب 100 مليون يورو على الأقل نظير التخلي عن اللاعب .
في السياق ذاته ، رفع برشلونة عرضه المالي لضم ممفيس ديباي هداف أوليمبيك ليون الفرنسي إلى 50 مليون يورو أملا في دعم مركز رأس الحربة والجناح الأيسر أيضا بناء على توصية من كومان المدير الفني الذي يعول عليه الكثير في تدعيم خط الهجوم أملا في حصد الألقاب .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الطابع الهولندي يغلب على صفقات برشلونة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.