الدوري المصري.. مواجهة مرتقبة بين إنبي والإسماعيلي.. والمصري ضيفا ثقيلا على سموحة

وشهدت القائمة التى أعلنها حلمى طولان المدير الفنى لإنبي ، ضم جميع نجوم الفريق وعلى رأسهم رامى صبري المتعافي من الإصابة العضلية ، ومحمد شريف وأسامة جلال وأحمد عبدالعزيز وغيرهم من النجوم رغبة فى تحقيق الفوز والعودة بقوة إلى النتائج الجيدة من جديد بعد الخسارة الأخيرة أمام حرس الحدود .

وفى المقابل يبحث البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن تقديم أوراق اعتماده مع الدراويش وتحقيق اول فوز له بعد تولى مسئولية الفريق عقب التعادل فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب .

ويمتلك إنبي 35 محتلا بها المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري ، بينما يقع الإسماعيلى فى المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة .

وفى الجولة ذاتها يلقتى سموحة مع المصري فى تمام الساعة الخامسة والنصبملعب برج العرب ، ويدخل سموحة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الاخير على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف ، وفى المقابل يبحث المصري عن الفوز واستمرار النتائج الجيدة التى يحققها تحت قيادة مدربه على ماهر .

ويمتلك سموحة 37 نقطة محتلا بها المركز السادس ، بينما يقع المصري فى المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الممتاز .