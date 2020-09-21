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محاضرة لفايلر مع لاعبي الأهلي

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عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام المدرب السويسري خلال هذه المحاضرة بالحديث حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة عدم التفريط في النقاط خلال الفترة المقبلة رغم حسم الفريق الأحمر للقب الدوري المصري.

كما طالب المدرب السويسري اللاعبين بضرورة الاستمرار في تحقيق النتائج المميزة، وعدم الاستهتار في المباريات المتبقية من عمر الدوري.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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