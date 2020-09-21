أحمد حسن: المقاولون العرب الحصان الأسود في الدوري المصري

أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بالمستوى الرائع الذي يقدمه فريق المقاولون العرب، هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني عماد النحاس.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه الإذاعي "ملعب الصقر": "يجب توجيه التحية لإدارة المقاولون وعماد النحاس ولاعبي الفريق، على الجهد الكبير الذين بذلوه في الموسم الحالي، وهو الحصان الأسود لمسابقة الدوري حتى الآن".

وواصل:" المقاولون في الموسم الماضي كان في مركز خامس، لكن حاليا الفريق وصل للمركز الثالث بـ49 نقطة وتخطى بيراميدز بامكانياته الكبيرة، ولازال لديه فرصة للوصول للمركز الثاني".

وتابع الصقر: "المقاولون تعاقد مع عدد من الأسماء بشكل مجاني مثل محمد عصام ومحمد سالم وعبدالرحمن فاروق وإبراهيم عادل وعبدالله ياسين وشكري نجيب ومحمود السيد، وحصل على معروف يوسف على سبيل الإعارة، ويعقوب من سيراميكا".

وأكمل:" المقاولون تعاقد مع معظم الصفقات بشكل مجاني، لكن لديه إدارة حكيمة وعماد النحاس استطاع خلق دوافع جيدة، فهو ينافس على مركز متقدم بأقل الامكانيات، وهدف الفريق المشاركة في البطولات الإفريقية".