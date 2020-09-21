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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات الاثنين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي يوفنتوس من تحقيق الفوز على نظيره سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

سجل أهداف اللقاء كل من ديان كولوسيفسكي وليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو، في الدقائق 13 و 78 و 88 على الترتيب.

كما فاز جنوى على كروتوني بأربعة أهداف مقابل هدف، بالإضافة إلى فوز نابولي على بارما بهدفين مقابل لا شيء.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

1 – جنوى – 3 نقاط.

2 – يوفنتوس – 3 نقاط.

3 – نابولي – 3 نقاط.

4 – فيورنتينا – 3 نقاط.

5 – ساسولو – نقطة.

6 – كالياري – نقطة.

7 – روما – نقطة.

8 – هيلاس فيرونا – نقطة.

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9 – سبيزيا – 0 نقطة.

10 – بولونيا – 0 نقطة.

11 – أودينيزي – 0 نقطة.

12 – بينفينتو – 0 نقطة.

13 – إنتر ميلان – 0 نقطة.

14 – ميلان – 0 نقطة.

15 – أتالانتا – 0 نقطة.

16 – لاتسيو – 0 نقطة.

17 – تورينو – 0 نقطة.

18 – بارما – 0 نقطة.

19 – كروتوني – 0 نقطة.

20 – سامبدوريا – 0 نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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