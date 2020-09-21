الارشيف / الرياضة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره طنطا، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة في اللقاء الماضي أمام أسوان بهدف نظيف، بينما تعادل طنطا أمام نادي مصر بدون أهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ طارق يحيي المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

Advertisements

خط الدفاع: إسلام جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فىحي – حسام أشرف – أسامة فيصل.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا